Handbike - "Je suis sur mon pic de forme" : le Briviste Mathieu Bosredon aborde les Mondiaux avec ambition

Brive-la-Gaillarde, France

Il aborde l’échéance la plus importante de sa saison. L’athlète handisport briviste Mathieu Bosredon dispute à compter de ce vendredi les champions du Monde de paracyclisme à Emmen aux Pays-Bas, avec son handbike.

"La première année depuis trois ans où je ne me blesse pas"

Troisième de ces mêmes Mondiaux en 2015 , 4e aux Jeux Paralympiques en 2016 à Rio, le briviste fait preuve de détermination. Et pour cause, il a une première opportunité de valider sa présence aux Jeux Paralympiques de Tokyo l’année prochaine. " Je me sens vraiment en forme ", explique l'athlète, " c'est la première année depuis trois ans où je ne me blesse pas. Ca compte beaucoup, ce qui fait que j'arrive à un moment de la saison où je suis bien. Je suis sur mon pic de forme et je n'ai qu'une crainte, c'est que ça redescende " poursuit celui qui dispute la contre-la-montre ce vendredi en début d'après-midi.

Un tracé qu'il apprécie

La course en ligne, qui sera décisive pour la qualif à Tokyo, est prévue dimanche sur un tracé qu'il connaît et qu'il apprécie. " Il n'y a pas de montagne, donc ça me correspond. L'an passé sur ce tracé, pour la manche de coupe du Monde, j'ai fini 2e. Les signaux sont au vert. Maintenant, il faut le faire... ".