Haute-Vienne : bientôt un musée du vélo du Haut Limousin à Arnac-la-Poste

Après une vie active et d'expatrié dans le Val d'Oise en région parisienne, Jacques Beyly est revenu vivre dans son Limousin natal. Né à Limoges, ce collectionneur dans l'âme, qui a multiplié les expositions itinérantes avec son épouse, a décidé de passer sa retraite à Arnac-la-Poste où il va ouvrir en juin prochain le musée du vélo du Haut-Limousin. Car après les voitures et les caravanes, c'est pour la petite reine qu'il s'est passionné. "Lorsque j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je me suis aperçu que dans le vélo, il y avait tout un tas de choses très intéressantes. Chaque constructeur avait des particularités techniques. En plus, il y a tout un tas de choses à collectionner à côté. Vous verrez d'ailleurs des plaques qui étaient sur les voitures du Tour de France, des affiches, des plaques émaillées, des bidons ou encore des maillots" détaille Jacques Beyly.

Le vélo le plus récent ? Celui de Frédéric Brun sur le Tour 84

Et bien sûr, des vélos ! Le plus récent ayant appartenu au régional Frédéric Brun qui a participé avec cette monture à la grande boucle en 1984. Tous les autres vélos sont encore plus anciens. Ils seront exposés dans deux pièces. La 1ère, le bar-restaurant de l'ancien Hôtel Moderne d'Arnac-la-Poste, sera consacrée aux courses cyclistes. "Elle sera baptisée salle Bernard Gauthier. Celui qui avait repéré Raymond Poulidor à Peyrat-le-Château et qui avait conseillé Antonin Magne de le prendre dans l'équipe Mercier" raconte Jacques, heureux que sa fille ai accepté de devenir marraine du musée. La seconde partie consacrée à l'Histoire du vélo sera dans l'ancienne salle de bal dont les origines s'accordent parfaitement au projet. "Cette salle de bal a été inaugurée par Jean Segurel qui a créé le Bol d'Or des Monédières, une fameuse course cycliste" en Corrèze.

Ce musée ne pourra que rayonner au niveau national - Sophie Drieux, maire d'Arnac

Photo de l'une des nombreuses expositions qu'à organisé Jacques avec son épouse - Jacques Beyly

Une salle de bal chère aux habitants. Certains anciens y ont dansé pour la première fois avec leur futur époux ou épouse. Fermée depuis 30 ans, elle est en pleine restauration tout comme le reste du site. Ce qui donne aussi à ce projet un véritable intérêt patrimonial. La commune est au soutien et va bientôt lancer des travaux pour améliorer le stationnement et l'accessibilité au site. "C'est un très beau projet qui ne pourra que faire vivre la commune. Quand un privé comme Jacques propose un tel projet avec une telle passion, c'est un vrai plaisir. Quand on voit la richesse de ce qu'il possède, on se dit que ce musée ne pourra que rayonner au niveau national et que ça va forcément marcher" estime Sophie Drieux, maire d'Arnac la Poste. Un musée qui se voudra populaire. Le prix du billet ne sera que de quelques euros pour environ 1h30 de visite commentée.