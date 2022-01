Hazebrouck et Cassel organiseront les championnats de France de cyclisme sur route en 2023

Le Nord-Pas-de-Calais aime le vélo et le vélo lui rend bien. Après les championnats de France de cyclo-cross qui sont prévus à partir de ce samedi à Liévin (Pas-de-Calais), Hazebrouck et Cassel ont décroché l'organisation des championnats de France de cyclisme en 2023 selon les informations de France Bleu Nord confirmées par la Française de cyclisme. Hazebrouck, commune de 21.000 habitants dans les Flandres était candidate pour succéder à Cholet théâtre des France en 2022, les coureurs passeront par Cassel et plusieurs villes de la communauté de commune de Flandre intérieure.

Une semaine avant le Tour de France

Hazebrouck et Cassel recevront "les meilleurs coureurs français, femmes et hommes, amateurs et professionnels, et tous les prétendants aux maillots de champions de France sur les épreuves contre-la-monte et en circuit, les 22, 24 et 25 juin 2023, une semaine avant le départ du Tour de France" annonce la FFC.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le parcours

Les coureurs inscrits sur le contre-la-montre individuels et les épreuves en ligne du samedi 24 juin et du dimanche 25 juin partiront de la Grande Place de Hazebrouck, avant de rejoindre le Mont Cassel. Selon la fédération Française de cyclisme, "le circuit des épreuves en ligne du samedi et du dimanche sera atypique et réservera sans aucun doute, un très beau spectacle pour les coureurs (es) et les spectateurs dans un esprit convivial et festif, véritable marque de fabrique de ce territoire flandrien".

Les championnats de France pour la 5ème fois dans le Nord-Pas-de-Calais

Les Championnats de France se sont déroulés à cinq reprises dans le Nord-Pas-de-Calais. En 1982 à Bailleul (Régis Clère), en 2005 à Boulogne-sur-Mer (Pierrick Fédrigo), en 2011 toujours à Boulogne-sur-Mer (Sylvain Chavanel), en 2012 à Saint-Amand-les-Eaux (Nacer Bouhanni) et en 2017 à Saint-Omer (Arnaud Démare).