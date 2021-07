Hors-délais, le cycliste manchois Anthony Delaplace contraint de quitter le Tour de France

Déception pour le cycliste manchois Anthony Delaplace ! Le coureur de 31 ans de la formation Arkea Samsic est contraint de quitter le Tour de France. Le Tourlavillais a fini hors délais ce dimanche à Tignes, arrivée de la neuvième étape de cette Grande Boucle. Il est arrivé plus de quarante minutes après le vainqueur du jour, l'Australien Ben O'Connor. Les commissaires n'ont pas repêché le Normand et six autres coureurs, dont les Français Bryan Coquard et Arnaud Démare.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour sa huitième participation au Tour, au soir de la première étape alpestre très compliquée samedi, Anthony Delaplace avait déjà confié aux envoyés spéciaux de France Bleu que cette édition était "très exigeante. ça roule vite tous les jours. Les étapes sont tendues, et très disputées" avec un rythme infernal. "J'ai rarement vu ça : une fin de première semaine à quasiment 45 km/h de moyenne pour le premier au général, c'est hyper compliqué de briller", a ajouté le Manchois.

De son côté, à l'aube d'une journée de repos, le désormais dernier représentant manchois, le Rauvillais Benoît Cosnefroy décroche une belle vingtième place sur cette neuvième étape. Il est 63e au général, à 1h05 du Slovène Tadej Pogacar.

Premier Normand et premier Français, l'Ornais Guillaume Martin a fini quatrième à Tignes, et se maintient dans le top 10 au général : il est neuvième au classement provisoire de cette Grande Boucle, à un peu plus de sept minutes du maillot jaune.