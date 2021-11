Le tennisman toulousain a battu Carlos Alcaraz jeudi soir, en 8e de finale du Rolex Paris Masters (6-4, 7-5). Porté par le public, dans une ambiance de folie, il a retourné la situation, après avoir été mené 5-0 au second set.

Hugo Gaston enflamme Paris-Bercy, et se qualifie en quarts de finale

Hugo Gaston a allumé le feu jeudi soir à Paris-Bercy. Le tennisman toulousain s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi Rolex Paris Masters, en battant l'espagnol Carlos Alcaraz (35e mondial) en deux sets : 6-4, 7-5. Un match dans une très chaude ambiance, qui s'est terminé bien après minuit.

Après son épopée jusqu'en huitièmes de finale de Roland-Garros 2020, le gaucher toulousain avait le public avec lui, dans la salle parisienne. Un public électrisé, qui n'a pas hésité à entonner la Marseillaise, vers minuit et demi.

C'est que du kiff d'être ici

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il faut dire que le spectacle était au rendez-vous, et qu'Hugo Gaston a réveillé les sensations. Mené 5-0 dans la seconde manche, le joueur de Fonsorbes a réussi à renverser la tendance, pour finalement s'imposer 7-5, et remporter le match. "Je me sens forcément un peu fatigué, mais je joue au tennis pour jouer des matches comme ça, avec un stade plein comme ça. C'est que du kiff d'être ici." s'est réjoui le tennisman qui s'entraîne au Stade Toulousain.

"C'est beaucoup d'émotion et beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, l'émotion est tellement forte" souffle de son côté Marc Barbier, l'entraîneur du Toulousain. "C'est tellement étonnant ce qui se passe que c'est magique, c'est une semaine magique."

Hugo Gaston arrive pour la première fois à ce stade de la compétition en Masters 1000. Dès ce vendredi, vers 19h30, il affrontera Daniil Medvedev, numéro 2 mondial et récent vainqueur de l'US Open.