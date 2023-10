"Il arrête au bon moment" : la retraite sportive de Thibaut Pinot saluée par son père

Encore un effort avant la Dolce Vita pour Thibaut Pinot ! Le cycliste haut-saônois sera ce samedi 7 octobre au départ de son ultime course cycliste professionnelle. Le cadre ne pouvait en être autrement : le Tour de Lombardie en point d'orgue d'une carrière excitante, marquée par des hauts et des bas vertigineux.

Déjà vainqueur de la classique italienne en 2018, Thibaut Pinot a en vue la ligne d'arrivée, qui symbolisera la fin de son aventure dans le peloton. Une retraite à 33 ans au timing incontestable à Mélisey, sa commune de résidence, qui le verra encore plus souvent après ce week-end.

"Ses courses étaient belles cette année"

Le bout de la carrière du coureur de la Groupama FDJ est tout simplement saluée par son père ! Régis Pinot apprécie le moment au micro France Bleu Belfort-Montbéliard : "je pensais d'abord qu'il arrêtait trop tôt. Mais il est fatigué : il faut terminer sur une partie haute. Ses courses étaient belles cette année" raconte celui qui est aussi le maire de Mélisey.

Point d'orgue de la saison de Thibaut Pinot, le Tour de France, marqué par la belle échappée au départ de Belfort en direction du col du Markstein sur la 20e étape. "Son Tour cette année est magnifique. Marc Madiot n'était peut-être pas d'accord de l'inscrire sur le Tour. Je pense que l'épouse de Marc a impacté sa décision" croit savoir Régis Pinot qui pointe aussi la belle relation entretenue par le manager de la Groupama FDJ avec son champion de fils.

La nouvelle vie de la famille Pinot

Le changement de quotidien de Thibaut Pinot sera aussi un répit pour sa propre famille : "une page se tourne, après 20 années dédiées au vélo. Tout était basé autour du vélo. On n'a pas fait les fêtes de fin d'année à la montagne l'an dernier. Il fallait aller dans le sud de la France pour que Thibaut roule plus !" souligne Régis Pinot.

Le trophée Cofidis dans le bureau de Régis Pinot attire l'attention mais il correspond bien à celui remporté par son fils Thibaut sur la Vuelta en 2018 © Radio France - Alexandre Lepère

La famille Pinot sera désormais tournée quasi exclusivement vers Mélisey. Thibaut Pinot regorge de projets, dont le développement de sa ferme. Son père va aussi changer d'emploi du temps : "je m'occupais de ses bêtes pendant ses courses. J'aurais désormais du temps pour me consacrer à d'autres choses", dont la gestion de la mairie, qui occupe déjà une bonne partie de la vie de Régis Pinot en Haute-Saône !

Le dernier rendez-vous à Bergame

En attendant le nouveau chapitre, Régis Pinot sera au plus près de l'ultime course de son fils ce samedi sur le Tour de Lombardie. L'émotion sera au plus haut sur le parcours de la classique italienne entre Côme et Bergame. Ambiance garantie à 2 kilomètres de l'arrivée avec un virage Pinot reconstitué comme sur le Tour de France cet été ! 500 personnes sont attendues, dont des licenciés du CC Etupes, l'un des premiers clubs cyclistes de Thibaut Pinot. Pour un dernier feu d'artifice ?