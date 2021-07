"Il faut rester prudent" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

Après une journée de repos, les coureurs du Tour de France vont repartir pour la dixième étape de la course ce mardi 6 juillet, entre Albertville (Savoie) et Valence (Drôme). Le maillot vert comme le maillot à pois sont en jeu, d'après notre consultant Jean-François Bernard.

Après une journée de repos bien méritée à la suite de deux étapes dantesques dans les Alpes, les coureurs du Tour de France vont retrouver un tracé plus plat et roulant ce mardi 6 juillet, entre Albertville (Savoie) et Valence (Drôme), 191 kilomètres. Le maillot vert sera l'un des enjeux de la journée, convoité par Mark Cavendish ou Sonny Colbrelli, "mais cela va être compliqué de sortir au départ", estime le consultant de France Bleu sur le Tour, Jean-François Bernard. "Il y a 110 ou 120 coureurs qui veulent être devant pour tenter d'aller chercher la victoire d'étape." Le classement du maillot à pois, "qui se joue à rien du tout", sera aussi à surveiller.

Surtout, après deux journées cauchemardesques dans les Alpes à cause de la pluie glaçante et du vent, Jean-François Bernard espère un retour du soleil ce mardi !

Le tracé de la dixième étape

Le parcours de la dixième étape. - ASO

