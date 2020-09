"Il n'aurait pas fallu laisser repartir Romain Bardet" estime un de ses anciens coéquipiers d'AG2R La Mondiale

Au lendemain de l'énorme chute qui a contraint Romain Bardet à abandonner cette édition 2020 du Tour, un de ses anciens coéquipiers juge qu'il était dangereux de le laisser remonter sur son vélo. "C'est facile de critiquer à posteriori mais je pense que par sécurité, il n'aurait pas fallu le laisser repartir", a estimé Jean-Christophe Péraud au micro de franceinfo.

"C'est quelques chose qui m'est arrivé sur mon premier et dernier Giro à la fin de ma carrière (en 2016)", explique l'ancien coureur, deuxième du Tour de France en 2014 et coéquipier de Bardet chez AG2R La Mondiale. "J'ai fait un trauma crânien comme ça et le médecin de l'équipe ne m'a pas laissé repartir. Quand Romain essaye de se relever et retombe directement, c'est typique d'un trauma crânien." L'Auvergnat, tombé à mi-parcours, est quand même remonter en selle pour aller franchir la ligne d'arrivée au Puy Mary.

"Après c'est compliqué, le médecin de l'équipe ne voit pas forcement les images, il y a bien des commissaires télé, mais eux ne sont pas médecins", ajoute Jean-Christophe Péraud. Alors, a-t-on pris un risque pour la santé du coureur ? "Clairement oui", estime l'ancien pro. "Après pour avoir été athlète, la tête veut toujours se relever et finir l'étape, d'autant plus qu'il était chez lui et qu'il avait à cœur de briller. On connaît la volonté de Romain Bardet, c'est un accrocheur qui se bat contre vents et marées. Et c'est sur qu'il fallait un élément extérieur pour l'arrêter."