Il n'y aura pas d'équipes russes lors de la prochaine édition des Boucles de la Mayenne

Le monde sportif ne reste pas inactif face à l'offensive menée en Ukraine depuis une semaine. Plusieurs organisations ont pris des décisions à l'encontre des sportifs, des équipes ou des sponsors russes. C'est notamment le cas de l'Union cycliste internationale (UCI) qui, via son comité directeur, s'est exprimée : "l'UCI condamne avec la plus vive fermeté l'agression dont se sont rendus coupables les gouvernements russe et biélorusse". Une série de mesures a été annoncée. Mardi 1er mars, l'instance internationale a décidé de retirer le statut d'équipe UCI à toutes les formations russes. Cela concerne notamment l'équipe de deuxième division Gazprom-RusVelo qui devait s'aligner au départ des prochaines Boucles de la Mayenne.

Les organisateurs des Boucles sont satisfaits de la décision prise par les hautes instances du cyclisme, à commencer par le président de l’épreuve, Pierrick Guesné : "au sein de l'équipe dirigeante, nous avons rapidement évoqué la question de la présence de cette équipe aux Boucles. Nous avons été patients. Puis l'UCI a publié son communiqué et cela correspond à ce que nous avions imaginé. Nous respecterons donc la décision de l'UCI."

Le leader de Gazprom-RusVelo s’appelle Ilnur Zakarin. Le coureur de 32 ans a terminé 3e du Tour d'Espagne en 2017 et a remporté une étape du Tour de France en 2016. Le sponsor principal de l'équipe, Gazprom est d’ailleurs très présent dans le sport : "ce groupe est présent dans le football, dans le cyclisme... il est très évocateur. Il faut être ici solidaires de ce qui se passe en Ukraine, aux portes de chez nous. On se devait de le faire et je suis très ravi de la décision qui a été prise par l'UCI."

Le choix de remplacer ou non cette équipe russe n’a pas encore été fait par les organisateurs des Boucles de la Mayenne. L'édition 2022 se déroulera du 26 au 29 mai et sera à vivre sur France Bleu Mayenne.