"Il peut se passer beaucoup de choses" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

La huitième étape du Tour de France, ce samedi 3 juillet, signe l'arrivée du peloton dans les Alpes. Une étape entre Oyonnax et Le Grand-Bornand très attendue par le consultant de France Bleu, Jean-François Bernard.

Le peloton du Tour de France a rendez-vous dans les Alpes ce samedi 3 juillet. Les coureurs vont partir d'Oyonnax,dans l'Ain, pour rejoindre Le Grand-Bornand, en Haute-Savoie, 151 kilomètres plus loin. "Il peut se passer beaucoup de choses", indique le consultant de France Bleu sur le Tour, Jean-François Bernard. "On aura une étape relativement courte, avec des ascensions dans le final et une arrivée en descente", explique-t-il.

Le parcours de la huitième étape. - ASO

