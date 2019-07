Il y a 50 ans: Eddy Merckx arrivait à Mourenx après son incroyable échappée solitaire à partir du Tourmalet

Le 15 juillet 1969, Eddy Merkx montre l'étendu de son talent en semant ses adversaires en haut du Tourmalet. Il arrive avec huit minutes d'avance à Mourenx. Mais 50 ans plus tard, le Tour de France ne passe pas dans la ville béarnaise où de nombreux fans se souviennent de l'exploit du Belge.

Mourenx, France

C'était il y a 50 ans précisément. Le 15 juillet 1969, Eddy Merckx a 24 ans et il part de Luchon avec le maillot jaune. Il arrive à Mourenx avec huit minutes d'avance sur ses concurrents et remportera plus tard le premier de ses cinq Tour de France.

En tête du Tourmalet jusqu'à Mourenx

Cette 17e étape traverse les Pyrénées. Au sommet du Tourmalet, Eddy Merckx bascule en tête, devant son coéquipier Martin van Den Bossche et ses principaux adversaires, Roger Pingeon et Raymond Poulidor.

Mais ce n'est pas fini ! Le "Cannibale" comme on le surnommera, s'échappe. Ni le Soulor ni l'Aubisque ne le ralentissent, et il reste tout seul sur les 140 kilomètres restant !

Merkcx l'a récemment dit lui-même dans la presse : "Mourenx reste sans doute mon plus bel exploit..."

"Il n'y a qu'un Eddy Merckx"

Jean-Claude L'Ebrellec avait 19 ans quand il a vu Eddy Merckx lever les bras à l'arrivée. Depuis il a des photos dans son garage.

"C'est un souvenir extraordinaire", se souvient ce cycliste amateur de Mourenx. "On ne verrait jamais ça aujourd'hui. C'était un champion exceptionnel et je ne crois pas qu'on en aura un autre comme lui."

Mourenx loupe son Tour 2019

Un exploit donc, mais qui ne sera pas fêté à Mourenx cette année. En effet, le Tour de France 2019 n'y passe pas. Le maire de Mourenx, Patrice Laurent, avait bien déposé un dossier, mais sans succès ; l'organisation ayant préféré un contre-la-montre à Pau le 19 juillet.

Patrice Laurent ira cependant remettre des photos et la Une du journal de l'époque à Eddy Merckx à Pau.

Et il espère avoir l'étape l'année prochaine. Il veut aussi restaurer le Vélodrome qui porte le nom du vainqueur. Construit en 1970, il est fermé depuis 2012 à cause de fissures sur la piste. Il faut donc le remettre aux normes. "La Région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée moralement à nous aider, j'aimerais aussi une aide financière de la fédération de cyclisme", explique Patrice Laurent.

Appel à souvenirs

Enfin, la mairie de Mourenx demande aux habitants de prêter des photos ou documents de ce 15 juillet 1969 pour, peut-être, les exposer au Musée des arts modestes. N'hésitez pas à contacter la mairie : 05 59 60 07 23.