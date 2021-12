Ils ont fait 2021 : le cycliste dijonnais Jérémy Cabot a terminé son premier Tour de France

Ils/elles ont fait 2021, une série à retrouver toutes ces vacances de Noël sur les ondes de France Bleu Bourgogne ! Votre radio revient sur le parcours de celles et ceux qui ont marqué l'année 2021. En cyclisme, la saison a été marquée par le premier Tour de France de Jérémy Cabot !

Juste avant son 30e anniversaire, le rouleur côte-d'orien (né à Troyes mais vivant aujourd’hui près de Dijon, et ancien pensionnaire du SCO Dijon) a vécu la plus belle des expériences, en terminant sa première Grande Boucle.

Jérémy Cabot dans le peloton (à droite) lors de la 4e étape du Tour de France 2021 © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE

L'aboutissement... avant la blessure !

Plus que son classement, 132e sur 141 cyclistes à l'arrivée, le fait de terminer les trois semaines de course sur les Champs-Elysées a été l'aboutissement de la saison du pensionnaire de l'équipe française Total Energies.

Sauf que la course lui a pris aussi beaucoup d'énergie ! Jérémy Cabot s'est blessé pour le reste de la saison, ce qui l'a éloigné plusieurs semaines du peloton professionnel : “ma saison s'est terminée un peu plus tôt que prévu, dès la mi-septembre. J'avais une petite inflammation au tendon d'Achille. Ça a créé beaucoup de fatigue physique, mais aussi de la fatigue mentale, psychologique, et c'est peut être ça qui est le plus difficile à évacuer.”

Jérémy Cabot ne s'en cache pas, il a subi le contrecoup de son premier Tour de France. “J’espérais profiter un peu plus de ma saison après ce premier Grand Tour !” Mais le rouleur n’a pas pu se jauger. Dommage après une première partie de saison marquée par une belle 5e place sur la course en ligne des championnats de France sur route !

Il a depuis été rassuré par son équipe : “Le discours des dirigeants est clair : j'ai réussi ma saison. J'ai fait un beau début d'été, un beau championnat de France. Après le Tour de France, on a mené une réflexion commune avec mon équipe, il fallait que je me repose pour la prochaine saison.”

Plus de légitimité grâce au Tour de France

Côté positif, sa première Grande Boucle lui a donné une certaine légitimité : “on classe souvent les coureurs entre ceux qui ont fait le Tour et ceux qui ne l’ont pas fait. C’est un raccourci un peu rapide mais ça aide à faire sa place dans le peloton !"

Jérémy Cabot : "réussir à finir ces 3 semaines de course dans des conditions météo difficiles, ce n’est pas donné à tout le monde !" Copier

En repos forcé depuis la mi-septembre, Jérémy Cabot a fait du jus ! Il est aussi resté plus longtemps à la maison avec ses proches. Ajoutez à ça quelques sorties d'entraînement post-blessure reprise, la saison 2022 est déjà dans le viseur !

Une nouvelle année dans un contexte stable. Devenu professionnel en 2017, repassé par la case amateurs en 2019 avec le club du SCO Dijon, le rouleur est sous contrat avec l’équipe Total Energies jusqu’à la fin de la saison 2023.

Curiosité de 2022 pour Jérémy Cabot, la découverte d'un collègue de choix : un triple champion du monde sur route ! Le Slovaque Peter Sagan a signé pour deux saisons au sein de l'équipe vendéenne Total Energies.