EN IMAGES - Sur le passage du Tour de France en Franche-Comté

Après deux étapes dans la région, le Tour de France 2019 quitte la Franche-Comté. On retiendra les images de la montée à la Planche des Belles Filles, mais aussi et surtout l'ambiance sur le bord des routes dans le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.