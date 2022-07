INFO FRANCE BLEU - Cyclisme : Le Tour de Normandie, c'est fini !

C'est une bien triste journée pour le cyclisme, dans la région et au-delà. Après 40 éditions de la course régionale, les organisateurs du Tour de Normandie mettent la clef sous la porte, faute de moyens humains, et financiers.

Si on abusait des métaphores cyclistes, on pourrait dire que l’équipe est restée soudée à chaque étape mais ne peut pas atteindre l’étape suivante faute de moyens humains. On doit abandonner. Là, au milieu des encouragements du public, de la caravane, des partenaires et collectivités fidèles, tout doit s’arrêter », Arnaud Anquetil, organisateur du Tour de Normandie

L'évènement s'arrête au sommet, quelques mois après une 40ème édition parfaite en tous points, disputée sous un grand soleil, avec des étapes animées, et un vainqueur français, le Breton Mathis Le Berre. Relancée au début des années 80 par Raymond-Marcel Anquetil, et toute sa famille dans sa roue, l'évènement aura duré quatre décennies, et vu passer d'illustres noms du peloton mondial.

Les meilleurs cyclistes au monde révélés en Normandie

Citons pêle-mêle le champion du monde, et multiple porteur du Maillot jaune du Tour de France Thor Huvshovd, Maximilian Schachmann, double vainqueur de Paris-Nice, Dylan Van Baarle, dernier lauréat de Paris-Roubaix, ou encore les vainqueurs des deux premières étapes de la Grande Boucle qui vient de débuter : Fabio Jakobsen et Dylan Groenowegen. La liste est bien évidemment non exhaustive.

Si le Tour de Normandie a attiré autant de jeunes talents et d'équipes renommées en France et à l'international, c'est que son organisation était à la hauteur des plus grandes courses au monde. A en dire vrai, on pouvait se croire sur un Tour de France miniature. Un village départ conséquent et animé, une signalétique de parcours parfaite, une caravane publicitaire, des arrivées emplies de public... Bref, un évènement d'un grand professionnalisme, mais tenu à bout de bras par des bénévoles, de moins en moins nombreux.

C’est trop compliqué. Le Tour de Normandie cycliste c’est 7 jours de course mais c’est avant tout 10 mois de travail : démarchages, réunions, reconnaissances, contacts d’équipes,… A cela s’ajoute la lourdeur des règlements administratifs qui s’impose toujours plus à l’équipe.

Avec la fin du Tour de Normandie, la région perd l'un des évènements sportifs majeurs de son calendrier. Mais qui sait ? Peut-être renaîtra-t-il un jour de ses cendres... Créé en 1939, il avait été mis en sommeil à cause de la Deuxième Guerre Mondiale, avant de reprendre en 1955, puis de s'interrompre à nouveau de 1960 à 1981. La pandémie de Covid-19 avait aussi empêché la tenu de l'évènement durant deux ans, en 2020 et 2021.