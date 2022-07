INFO FRANCE BLEU - Cyclisme : un Tour de Normandie Femmes en 2023

Les femmes seront désormais à l'honneur du Tour de Normandie. Ce mercredi, l'association "TDN Organisation" a annoncé en exclusivité à France Bleu la création du Tour de Normandie Femmes.

Début juillet, les organisateurs de l'épreuve cycliste annonçaient la disparition du "TDN" tel qu'on le connaissait depuis plus de 40 ans. Fini le tour de la région en sept jours pour les espoirs masculins du cyclisme mondial.

17, 18 et 19 mars 2023

C'est donc une nouvelle page de l'histoire de l'épreuve, créée par Raymond Marcel Anquetil en 1981, qui s'écrit explique son fils, Arnaud, président du comité d'organisation : "C'est une nouvelle aventure. On se lance ce challenge et j'aime ça."

L'épreuve inscrite au calendrier de l'union cycliste internationale aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2023. Et le niveau montera d'un cran détaille Arnaud Anquetil : "On pourra accueillir 7 équipes world tour, c'est à dire celle qui disputent actuellement le Tour de France Femmes. Donc on passe à l'échelon supérieur de la catégorie que l'on recevait pour les hommes."

Une étape dans chaque département de l'ancienne Basse-Normandie

Pour la première édition, les organisateurs du Tour de Normandie Femmes ont décidé, naturellement, de se tourner vers les villes qui étaient habituées à recevoir le Tour de Normandie. Mais pour l'heure le parcours n'est pas arrêté.

Même si l'on sait déjà qu'il aura lieu dans l'ancienne Basse-Normandie, là où l'intérêt des collectivités est le plus fort. Arnaud Anquetil a confié simplement à France Bleu : "On envisage de faire une étape dans chaque département."

Les autres collectivités normandes qui seraient intéressées pourront évidemment se manifester auprès des organisateurs pour les futures éditions.