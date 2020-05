INFO FRANCE BLEU - Le Critérium du Dauphiné raccourci mais avec un passage dans la Loire

La rumeur courait depuis le report du Tour de France du 29 août au 20 septembre. Le traditionnel Critérium du Dauphiné aura lieu deux semaines avant et sera raccourci.

L'Union cycliste internationale doit dévoiler mardi son nouveau calendrier pour 2020. Une saison raccourcie et chamboulée à cause du coronavirus. On le sait, le Tour de France aura finalement lieu du 29 août au 20 septembre.

Avec donc, comme d'habitude, le Critérium du Dauphiné mais cet été, deux semaines avant au lieu de trois. Si officiellement la course est pour le moment "reportée" selon l'organisateur ASO, l'UCI devrait confirmer sa reprogrammation dans la journée.

La course sera raccourcie, passant probablement de huit à cinq jours, et devrait avoir lieu du 12 au 16 août, dans un format inédit.

Raccourci mais avec un passage dans la Loire

Le grand départ de Clermont ne serait pas forcément menacé. La ville n'a plus reçu la visite du peloton depuis mars 2001 sur le Paris-Nice. En revanche, l'arrivée de la première étape ne se fera pas à Lyon. Un élu nous l'a confirmé lundi. C'est Saint-Christo-en-Jarez dans la Loire, arrivée de la 2e étape qui devient arrivée de la première.

La 2e étape au départ de Saint-Germain-au-Mont-d'Or dans la métropole de Lyon est donc supprimée, tout comme la 3e étape du lendemain entre Saint-Chamond et Saint-Vallier dans le nord de la Drôme. Le départ le lendemain de Loriol-sur-Drôme est maintenu.

Les coureurs prendront donc la direction des Alpes pour la grande explication prévue en altitude. Mais une étape devrait être encore supprimée d'ici l'arrivée à Megève.