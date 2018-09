Saint-Étienne, France

France Bleu Saint-Etienne Loire vous l'annonce ce mardi matin. Le Tour de France passera à Saint-Etienne le weekend du 14 juillet. La plupart des hôteliers sont déjà complets. Ils ont reçu le cahier des charges d'A.S.O, l'organisateur du Tour de France. Si vous allez sur Internet, on voit que les réservations flambent le weekend du 14 juillet. Jusqu'à 34 réservations en 24 heures pour certains établissements.

Une très bonne nouvelle pour Alexandre Cipriani, le président de l'Union des Métiers et Industries de l'Hôtellerie de la Loire : "Les hôtels sont complets la nuit du 13 au 14 juillet. Restauration, bars, ça va faire travailler tout le monde. Et puis, ça apporte une belle image de Saint-Etienne. En plus c'est une date sympa : une grosse fête à Sainté la soirée du 13 avant une belle fête pour le départ... C'est toujours magique les départs. C'est vraiment génial."

Alexandre Cipriani, le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de la Loire, se réjouit du passage du Tour à Saint-Etienne. Copier

Cinq ans après le dernier passage

Cinq ans après une arrivée et un départ de Sainté, c'était en 2014, la capitale du vélo va renouer avec la Grande Boucle. En février dernier déjà, pour la présentation du Paris-Nice, le maire de Saint-Etienne a annoncé une surprise pour 2019. Rien de plus depuis. Gaël Perdriau comme beaucoup d'élus ne veulent pas encore s'exprimer.

Romain Bardet nous disait il y a quelques semaines que son village de Brioude espère une arrivée cet été. Est-ce que ce sera une étape Sainté / Brioude ? Montbrison est également candidate à un départ. On verra le mois prochain si la prophétie de Gaël Perdriau se concrétise. Si c'est le cas, on se repenchera alors sur la très grosse surprise annoncée par le maire de Sainté après 2020.

►Le tracé complet du Tour 2019 sera dévoilé le 25 octobre prochain.