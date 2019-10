INFO FRANCE BLEU - Les étapes du Tour de France 2020 en Occitanie

Le Tour de France 2011, entre Blaye-les-Mines et Lavaur. Lavaur devrait être l'arrivée de l'étape du 3 juillet 2020.

Occitanie, France

Plus que quelques jours à patienter pour connaitre le parcours de ce Tour de France 2020. Il sera dévoilé en grandes pompes à Paris, mardi à midi. Le grand départ sera donné de Nice, le 27 juin, avec deux étapes sur la Côte d'Azur et l'arrière-pays. Le Tour 2020 devrait ensuite passer par Sisteron puis l'Ardèche, avant de rejoindre l'Occitanie.

L'entrée dans notre région se fera le 2 juillet, avec une arrivée au Mont-Aigoual, à cheval sur le Gard et la Lozère. Un site inédit, les coureurs ne l'ont emprunté qu'une fois en 1987, mais c'était juste en passant.

Le lendemain, départ de l'Aveyron, de Millau : les coureurs passeront sous le viaduc pour prendre la direction de Saint-Affrique, puis de Castres. L'arrivée de cette 7e étape sera jugée à Lavaur. La cité tarnaise n'avait plus accueilli le Tour depuis 2011 : cette année-là, victoire au sprint de Mark Cavendish, Thomas Voecker portait le maillot jaune.

Arrivée à Lavaur, départ de Cazères

Au soir du 3 juillet, les coureurs dormiront certainement dans l'agglomération toulousaine, car le lendemain le départ devrait être donné donné de Cazères (Haute-Garonne), à une soixantaine de kilomètres au sud de Toulouse. Là aussi, c'est un nouveau site de départ pour le Tour. L'arrivée ce jour-là sera jugée à Loudenvielle, dans les Hautes-Pyrénées. Pour y parvenir, le peloton passera par quatre cols : le Portet d'Aspet, puis le Col des Ares (ou le Menté). Ensuite il faudra avaler le Port de Balès et le Peyresourde. Arrivée à Loudenvielle, donc, où avait gagné un certain Laurent Brochard en 1997.

Le 5 juillet, étape entre Pau et Laruns (Pyrénées-Atlantiques), mais avec un crochet en Occitanie, et trois grands cols : Tourmalet, Aubisque et Soulor. Il pourrait n'y avoir que deux étapes pyrénéennes dans l'édition 2020.

Le Tour prendra ensuite la direction du nord pour rejoindre plus tard l'île d'Oléron, l'ile de Ré, et La Rochelle. Ensuite le Poitou, la Corrèze et le Cantal, avec une arrivée au sommet du Puy Mary. Il devrait y avoir une étape Clermont-Lyon avant les Alpes.

Les étapes dans la région

- 2 juillet / 6e étape : arrivée au Mont-Aigoual

- 3 juillet / 7e étape : Millau-Lavaur

- 4 juillet / 8e étape : Cazères-Loudenvielle

- 5 juillet / 9e étape : Pau-Laruns