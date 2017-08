INFO FRANCE BLEU PICARDIE : le Tour de France devrait faire étape à Amiens le week-end du 14 juillet 2018

Le Tour de France cycliste de retour à Amiens ? Selon les informations de France Bleu Picardie, c'est en bonne voie. Une équipe de l'organisation de la course est venue récemment et revient la semaine prochaine. L'arrivée d'étape pourrait avoir lieu le 14 juillet, jour de fête nationale.

Le parcours de la 105e édition du Tour de France cycliste sera dévoilé totalement le 17 octobre prochain mais le passage du peloton à Amiens se précise. Selon nos informations, la course pourrait y faire étape le samedi 14 juillet. Comme en 2015 Amiens devrait même être la ville arrivée de l'étape. Déjà candidate à de nombreuses reprises Amiens a reçu récemment la visite d'une délégation de l'organisateur. Une seconde visite est prévue la semaine prochaine.

De nombreux hôtels déjà complets

Le début du parcours de cette édition 2018 est déjà connu. Le Tour partira de Vendée le 7 juillet, soit une semaine plus tard que les autres années. En cause la coupe du monde de football en Russie du 14 juin au 15 juillet. Pour qu'il y ait le moins d’interférences entre ces deux évènements sportifs majeurs le départ du Tour est donc décalé. La seconde étape se déroulera entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon et la troisième à Cholet pour un contre la montre.

Le reste de la carte est encore à dessiner. A Amiens, le plus compliqué sera de composer avec les nombreux travaux en centre-ville. Mais certains signes ne trompent pas. De nombreux hôtels, dont les plus gros de la métropole sont déjà pris d'assaut pour tout le week-end du 14 juillet prochain. "Nous sommes complets, un groupe a réservé", nous a répondu un hôtelier ce matin.

Dernière arrivée en 2015

La dernière arrivée du Tour de France à Amiens remonte à l'année 2015. Le 8 juillet, les cyclistes avaient parcouru 189,5 kilomètres depuis Arras dans le Pas de Calais. Le peloton avait alors sillonné les routes de l'Est de la Somme, au milieu de lieux importants de la mémoire de la Grande Guerre et notamment le mémorial de Thiepval. Les villes de Péronne, Longueval ou encore Albert figuraient aussi sur le parcours.

André Greipel s'était imposé au sprint à Amiens sur le Mail Albert 1er, devant le Cirque Jules Verne. Le coureur allemand de l'équipe Lotto avait devancé Peter Sagan et Mark Cavendish. Le lendemain, le 9 juillet 2015, le peloton était resté dans le département de la Somme. La sixième étape de cette édition du Tour était partie d'Abbeville en Picardie Maritime direction Le Havre. une étape longue de 191,5 kilomètres remportée par le tchèque Zdenek Stybar.