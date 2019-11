INFO FRANCE BLEU - Saint-Étienne en pole position pour être Grand Départ du Tour de France 2022

L'annonce ne devrait intervenir qu'en début d'année prochaine mais des équipes d'ASO, l'organisateur du Tour, étaient à Saint-Etienne pas plus tard que la semaine dernière.

Saint-Étienne a eu une arrivée et un départ de Geoffroy Guichard l'été dernier déjà.

Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, y travaille depuis plusieurs années. En 2016 déjà, France Bleu Saint-Étienne Loire vous annonçait que la ville était candidate à unGrand Départ. Un rêve, vu un peu trop grand peut-être à l'époque, qui coûte plusieurs millions d'euros. Mais, au printemps dernier, lors de la présentation de l'arrivée et du départ d'étape obtenus par la municipalité l'été dernier, Gaël Perdriau, a reparlé d'un grand événement avec le Tour de France à venir prochainement à Saint-Étienne. Lui qui entretient de bonnes relations avec le patron de la Grande Boucle, Christian Prudhomme.

L'annonce ne devrait intervenir qu'en début d'année prochaine comme pour Nice l'été prochain, ou Copenhague en 2021. Mais des équipes d'ASO, l'organisateur du Tour, étaient à Saint-Etienne pas plus tard que la semaine dernière. Il y a bien sûr le Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné qui passent régulièrement dans la région stéphanoise. Mais là, on parle bien d'un Grand Départ, soit près d'une semaine sur place pour la caravane, la grande parade des coureurs, mais aussi les premières étapes.

Aujourd'hui, ce serait "fait à 80%", selon certains. Une première historique pour Saint-Étienne, la capitale du cycle. Une dimension, on le sait, chère aussi à Christian Prudhomme. Cela veut dire aussi un départ du centre de la France comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps. Le dernier était à Lyon en 1991, il y a 28 ans.