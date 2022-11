INVITÉ - Vincent Lavenu, fondateur d'AG2R Citroën pour les 30 ans de l'équipe savoyarde

AG2R Citroën souffle sa trentième bougie ce jeudi. Et en 30 ans, l'équipe de cyclisme savoyarde a à son compteur, plus de 500 victoires dont la première dans le Tour de France en 1998 avec Jacky Durand. 18 ans plus tard, Romain Bardet termine monte sur la deuxième marche du podium sous les couleurs savoyardes. Et pour parler de tous ces succès, France Bleu Pays de Savoie a reçu Vincent Lavenu, fondateur et manager général d'AG2R Citroën.

France Bleu Pays de Savoie - Il y a 30 ans, il fallait être gonflé et persuasif pour monter son équipe en France. Comment expliquez-vous la longévité rare d'AG2R ?

Vincent Lavenu - Déjà, il faut du courage et ne jamais rien lâcher. Il y a des hauts et des bas, des rires et des pleurs. Mais il faut continuer, s'engager tous les jours pour y croire, sans jamais lâcher l'objectif. Et puis après, c'est simplement l'entourage, les convictions, l'éthique qui font que derrière, on arrive à convaincre des partenaires de haut niveau de nous rejoindre.

Qu'est ce qui a le plus changé dans le cyclisme professionnel en 30 ans?

Je dirais, comme dans beaucoup de sports, l'arrivée de beaucoup de technologies, de data, d'ingénierie, de recherche et développement. Et puis, le sport cycliste est devenu un sport à la mode, dans toutes les couches sociales. Aujourd'hui, à la City à Londres, on fait du vélo. Aux Etats-Unis, c'est le "nouveau golf".

Avant, c'était un sport pauvre. Et je crois qu'aujourd'hui les cyclistes professionnels sont des athlètes accomplis, des gens qui savent parler dans le micro, qui ont fait des études. Et je pense que le cyclisme a une très bonne image aujourd'hui.

La particularité d'AG2R, c'est aussi de voir des coureurs issus de votre filière de formation à la Motte Servolex. C'est l'une de vos grandes fiertés ?

Oui, ça a été un engagement pris il y a 21 ans. C'était unique, vraiment novateur dans le cyclisme. On a pris un petit peu exemple sur ce qui se faisait sur les sports collectifs. Et aujourd'hui, nos plus beaux coureurs sont issus de ce centre de formation. Romain Bardet a suivi ce cursus, il est passé professionnel ensuite. Ça reste un des meilleurs coureurs du monde, il a quand même terminé deuxième et troisième du Tour de France avec nous.

Et puis on a eu aussi des garçons comme Benoît Cosnefroy, qui a été champion du monde amateur et qui a gagné cette année une Coupe du monde au Québec. Aurélien Paret-Peintre, Pierre Latour ou encore Bastien Tronchon aujourd'hui. Donc, c'est une vraie réussite, une vraie ressource.

Et vous courrez toujours après la victoire du Tour de France, qu'est ce qu'il vous manque pour y arriver?

On s'en est approché vraiment très très près puisque Romain Bardet en 2017, lorsqu'il a terminé troisième du Tour : l'avant veille de l'arrivée à Paris, il était tout simplement deuxième du Tour à ce moment là, à 26 secondes de Christopher Froome (vainqueur au final). Et donc on s'était dit ce jour là que tout était possible. Mais ce n'est pas passé.

Aujourd'hui, le souci c'est que c'est un sport vraiment mondial : il y a des cyclistes de toutes les nations, de tous les continents. Donc forcément la concurrence est plus forte qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais je pense que dans toutes les équipes françaises, chacun s'attache à trouver la pépite qui un jour nous permettra de remporter le Tour,