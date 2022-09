"J'ai envie de tout donner" : le Manchois Benoît Cosnefroy au départ des mondiaux de cyclisme cette nuit

Benoît Cosnefroy défendra les couleurs de la France aux championnats du monde de cyclisme sur route en Australie, ce dimanche 25 septembre. Le Manchois ne devait pas y participer, mais sa récente victoire au Grand Prix du Québec a changé la donne. Un atout de plus pour la sélection française.

Il est la carte joker de l'équipe de France de cyclisme. Benoît Cosnefroy participe cette nuit à la course en ligne des championnats du monde, à Wollongong en Australie. Une sélection surprise puisque le Manchois n'a été appelé qu'à la mi-septembre, après sa victoire au Grand Prix de Québec.

Une victoire au Grand Prix de Québec qui a changé la donne

Le coureur originaire de Rauville-la-Bigot avait annoncé en juin ne pas vouloir être au départ des mondiaux. A ce moment-là, il n'avait encore aucune victoire dans sa besace de la saison et voulait se concentrer sur cet objectif avec son équipe AG2R Citroën Team. C'est chose faite le 9 septembre dernier, lorsqu'il s'impose en solitaire au Grand Prix de Québec, devant les meilleurs mondiaux (dont le Belge Wout Van Aert).

"La victoire de Québec, c'est vrai que ça a libéré pas mal de choses", explique Benoît Cosnefroy. Après ce tour de force, assez logiquement, le sélectionneur des Bleus, Thomas Voeckler est revenu vers lui. "Il m'a dit que j'avais un beau coup de pédale et qu'il allait me payer une bière dimanche soir, donc il a réussi à me faire changer d'avis", plaisante le Manchois.

"Thomas savait que je n'étais pas fermé sur le fait de venir ici. C'est vraiment une fierté de porter ce maillot." Un maillot tricolore que Benoît Cosnefroy revêt pour la sixième fois dans sa carrière professionnelle, après les championnats d'Europe de 2020 et 2021, les championnats du monde de 2019 et 2021 et les Jeux Olympiques de Tokyo.

Cosnefroy, l'un des prétendants au maillot arc-en-ciel

Cette nuit, c'est un autre maillot qu'il défendra : celui arc-en-ciel de champion du monde, pour l'instant encore sur les épaules de Julian Alaphilippe (double vainqueur en 2020 et 2021). "J'ai vraiment envie de tout donner. L'année dernière, j'avais pris beaucoup de plaisir dans cette course collective assez rythmée", assure le Rauvillais.

Benoît Cosnefroy, actuellement 13e mondial et premier Français au classement de l'UCI, complète parfaitement l'équipe de France, déjà composée de Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Bruno Armirail et Julian Alaphilippe. Avec la forme incertaine de ce dernier - qui n'a pas couru depuis sa chute sur le Tour d'Espagne - le Manchois pourrait bien être la carte maîtresse de cette équipe.

Surtout que le parcours est fait pour les puncheurs : 266,9 km de course, 4.000 mètres de dénivelé, avec la montée du Mount Pleasant qui pourrait dynamiter la course avec ses 1,1 km à 7,7% de pente moyenne. Avec sa grande forme du moment, Benoît Cosnefroy pourrait même prétendre à la victoire finale. Un plaisir qu'il a déjà goûté en 2017, lorsqu'il est devenu champion du monde espoirs.

Pour regarder la course, il va falloir se lever tôt ce dimanche matin. Le départ est donné à 02h15 heure française pour une arrivée prévue autour de 8h50.