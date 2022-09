"J'ai frôlé la tétraplégie", la réaction du cycliste mayennais François Pervis après sa violente chute

"J'ai évité le pire", confie François Pervis. Le Mayennais, septuple champion du monde de cyclisme, a eu un grave accident dans la nuit de vendredi à samedi aux États-Unis alors qu'il tentait de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné. Son pneu a éclaté, provoquant sa chute. "J'ai eu peur parce que la chute était interminable", ajoute-t-il. Il roulait à 130 km/h et a fait des tonneaux dans son vélo couché caréné.

"Je voyais la lumière du jour et je pensais que j'allais me faire éjecter", se souvient-il. Il finit finalement sa course dans le sable 400 mètres plus loin et s'en sort miraculeusement bien. "J'étais sonné, j'avais mal aux poumons et à la nuque." Le Mayennais a la première vertèbre enfoncée et un poumon perforé. "Le chirurgien a dit que si la première vertèbre avait été plus enfoncée, c'était la tétraplégie. Il faut se rendre compte de la chance que j'ai eue dans ce petit malheur parce que ça reste un petit malheur."

Fin de l'aventure

Le champion est contraint d'arrêter sa tentative de record et va pouvoir rentrer en France. "C'est des années de travail, les élèves de l'IUT d'Annecy (Haute-Savoie) se sont relayés pendant 10 ans pour concevoir le vélo, c'est 100 000 euros."

François Pervis peut quand même se féliciter d'avoir battu un "petit record" comme il dit : il a quand réussi à rouler à 112,47 km/h sur une courte distance (4 km) en début de semaine. "C'est déjà ça de pris, confie-t-il. Même si moi je voulais rouler à 145, 150 km/h, avoir le record du monde ultime. Donc c'est rageant, c'est vraiment rageant."