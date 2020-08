Tour cycliste Poitou-Charentes : les premiers engagés français révélés à dix jours du départ

Le Tour cycliste Poitou-Charentes commence dans dix jours. On connaît les premiers Français engagés sur cette 34e édition. Parmi les rouleurs à la conquête du chrono, il y aura notamment Benjamin Thomas de Groupama FDJ et chez les sprinters : Arnaud Démare de la même équipe.

Le Tour cycliste Poitou-Charentes aura lieu du 27 au 30 août et à dix jours des premiers coups de pédale, les organisateurs dévoilent ce lundi une partie du plateau avec les premiers engagés français, ceux qui pourraient jouer un rôle décisif sur cette 34e édition.

Des rouleurs à la conquête du chrono et du général

Surveiller les rouleurs, c'est avoir une chance de déceler assez tôt le vainqueur du général final du TPC. Chez les français, plusieurs noms sont susceptibles de s'imposer au palmarès de l’épreuve : Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), champion de France du contre-la-montre en 2019, Stéphane Rosseto (Cofidis), 2ème du championnat de France contre-la-montre en 2019, Julien Antomarchi (Natura4ever - Roubaux Lille Métropole) 3ème du championnat de France contre-la-montre en 2019.

Des sprinteurs pour une ou plusieurs étapes

En dehors du général, ce sont généralement les sprinteurs qui règnent en maîtres sur les étapes du TPC. Cette année, au grand départ de Montmoreau Saint-Cybard, on retrouvera entre autres : Arnaud Démare (Groupama-FDJ), qui est rentré dans l’histoire du TPC en gagnant en 2018 les cinq étapes de la course et son général, vainqueur également en 2020 de Milano-Turano. Il sera accompagné de ses deux lanceurs Jacopo Guarnieri et Ramon Sinkeldam. Il y aura également, Thomas Boudat, Lorenzo Manzin, Pierre Barbier, Jérémy Lecroq et Anthony Maldonado. Pour connaître tous les engagés français de cette 34ème édition, la liste est à retrouver sur le site du TPC, le Tour cycliste Poitou-Charentes