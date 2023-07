"Je ne suis pas ratatiné", le normand Matîs Louvel se confie après son Tour de France

Il a terminé ce dimanche 23 juillet son deuxième tour de France. Le coureur cycliste Matîs Louvel, 24 ans, né à Mont Saint Aignan et licencié au VC Rouen entre 2017 et 2019, termine à la 65e place de la Grande Boucle. L'an dernier, il était 74e. "Un bilan plutôt positif**, nous explique-t-il, et ce, malgré un parcours qui a favorisé les grimpeurs, ce qu'il n'est pas vraiment : J'ai eu de bonnes sensations, de bonnes jambes. Le résultat est un peu frustrant et décevant car je n'ai pas réussi à montrer ce que j'ai voulu montrer. Je savais que le parcours n'allait pas m'offrir beaucoup d'opportunités. C'est positif et un peu frustrant tout de même."

Son meilleur souvenir : son échappée lors de la onzième étape, lui qui court sous les couleurs d'Arkéa Samsic et qui termine avec le meilleur classement des trois normands engagés.

"Les étapes pour baroudeurs, c'était pour des baroudeurs qui grimpent bien, donc un peu trop dur pour moi, explique-t-il. Il y a eu de petites opportunités, mais ça ne m'a pas trop réussi sur ces journées-là."

Matîs Louvel ne s'engage pas déjà pour une troisième Grande Boucle, mais se réjouit de l'expérience accumulée lors de cette deuxième tentative : "Je ne suis pas ratatiné ! Mentalement, je suis frais, physiquement j'ai mal aux jambes, je vais avoir besoin de temps pour récupérer, mais je suis moins fatigué que l'année dernière. L'expérience m'a permis de mieux gérer cette année."

Matîs Louvel se prépare maintenant à "d'autres courses", comme le Critérium de Lisieux , dès ce mardi 25 juillet, mais pas forcément le prochain Tour : "On verra ce que l'équipe veut faire et ce que j'ai envie de faire". Pour l'instant, c'est du repos, avant de se projeter sur l'an prochain.