"Je rêve de gagner" : Julian Alaphilippe très motivé au départ de Liège-Bastogne-Liège

L'appétit vient en mangeant. Et Julian Alaphilippe ne déroge pas à la règle. Le cycliste berrichon n'est pas rassasié par son impressionnante victoire sur la Flèche Wallonne, mercredi. Alaphilippe est désormais entièrement tourné vers Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, dont le départ est donné ce dimanche 25 avril. "C'est une course que j'affectionne, qui me tient à cœur et que je rêve de gagner. Je ne m'en cache pas mais je sais que ça sera très difficile", explique le Saint-Amandois.

Je sais pourquoi je suis venu sur les Ardennaises, c'est pour gagner

Finir en beauté la première partie de saison

Dimanche, il faudra avaler les 259 kilomètres au programme, les nombreuses cotes au programme et faire face à la concurrence de coureurs comme Primoz Roglic et Marc Hirschi. "Je vais donner le maximum, je l'aborde dans de bonnes conditions et avec une motivation à bloc", confirme Alaphilippe. Le cycliste de la Deceuninck - Quick Step a fait le plein de confiance sur la Flèche Wallonne. "Ça m'a confirmé que le travail a été bien fait, c'est une bonne chose. Mais je suis tout de suite passé à autre chose pour me concentrer sur Liège-Bastogne-Liège. Il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est une course différente", ajoute le cycliste berrichon.

Alaphilippe n'est pas dans un état d'esprit revanchard par rapport à l'édition 2020 de Liège-Bastogne-Liège. Il avait levé les bras à quelques mètres de l'arrivée, pensant avoir course gagnée. Primoz Roglic l'avait devancé sur la ligne. La priorité du Berrichon, c'est de finir en beauté sa première partie de saison qui l'aura vu gagner la Flèche Wallonne et une étape de Tirreno-Adriatico. "J'ai envie de finir les classiques avec un très bon résultat. Je suis motivé et j'ai envie de faire les choses bien", conclut Alaphilippe, qui prendra quelques jours de repos après.