"Je suis très fier que le Tour Femmes arrive dans le Tarn" se réjouit Aubin, chargé de com' d'Arkea-Samsic

Avec son appareil photo en bandoulière, son téléphone dans une main, ou parfois un bidon à tendre à une coureuse, Aubin Lipke est sur tous les fronts au sein de l'équipe bretonne Arkéa-Samsic, qui possède une section femmes, et une section hommes. Après le Giro d'Italia masculin, et la Route d'Occitanie, ce Castrais est cette semaine sur le Tour de France femmes. Et pas peu fier d'arriver dans le Tarn, ce jeudi, avec la cinquième étape entre Onet-le-Château et Albi.

France Bleu Occitanie : Qu'est ce qui change fondamentalement entre le cyclisme hommes et femmes ? Chez Arkea, c'est deux équipes différentes, mais une structure commune..

Aubin Lipke : Le cyclisme des femmes tel qu'on peut le voir aujourd'hui sur ce Tour, c'est peut être un peu plus accessible par rapport au Tour de France hommes. On a plus de contact avec le public, plus de proximité, et les interactions sont un peu plus intéressantes.

On voit que les filles de l'équipe comme le public sont contents d'être là et partagent beaucoup. C'est ce qu'on ressent vraiment quand on est avec elles au quotidien. Que ce soit dans le bus, à l'hôtel, le soir, elles ont vraiment tout le temps le sourire et sont contentes d'être là.

Surtout que nous, on est une équipe invitée sur ce Tour, alors on essaye de profiter de chaque instant de la course pour honorer au mieux le maillot et de performer sur une épreuve qui est la plus relevée au monde.

Les coureuses ont aussi envie de transmettre, parce que le cyclisme féminin est en plein développement ?

Oui, c'est ça. Elles vont au contact des petites filles justement pour essayer de les faire rêver, pour que plus tard ce soit elles qui prennent le relais. Je pense que c'est important pour elles aussi de se sentir appréciées, adorées, admirées, supportées par les petites filles et par tout le monde qui vient voir cette belle course. Et on voit que c'est une franche réussite dans les villages. Il y a beaucoup de spectateurs qui viennent nous encourager.

Vous êtes Tarnais, de Castres, et ce jeudi le Tour arrive à Albi...

Je suis très, très fier que ça arrive dans le Tarn. Moi, j'ai étudié trois ans à Albi, donc j'yai quand même beaucoup d'attaches. C'est incroyable de passer plusieurs jours dans la région. Et c'est vraiment intéressant de voir que les collectivités jouent le jeu et se mobilisent aussi pour promouvoir et développer le cyclisme féminin.

Samedi, il y aura aussi le Tourmalet comme juge de paix de cette édition. Le Tourmalet, ça a été le premier col emprunté sur le Tour hommes. Il est aussi un des premiers emprunté par les femmes. Donc c'est une petite symbolique aussi qui qui nous est chère quand on est occitan, quand on est nés dans le sud.

Et autour de vous, chez les Tarnais, vous avez senti de l'intérêt ?

Tout à fait. Par exemple, mon père et son club de cyclisme vont venir de Castres à vélo. Pour encourager les filles, mais surtout pour voir du cyclisme, car ce sont des passionnés de vélo. Et que ce soit les hommes ou les femmes, ça intéresse.

Après, cette marque "Tour de France" aussi, je pense que ça attire beaucoup de monde. C'est vraiment le ressenti qu'on a au bord de la route. Elle attire un peu plus que si c'était une simple course féminine. Mais en tout cas, les Tarnais se mobilisent et sont fiers d'accueillir le Tour de France Femmes.