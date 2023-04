"Je voulais pas faire Paris-Roubaix !" Marion Borras épate avec une 5e place pour son premier enfer du Nord

Quelle première pour Marion Borras ! La cycliste de Poncharra s'alignait samedi sur son premier Paris-Roubaix, qu'elle a achevé à une superbe 5e place après 130 km d'échappée. Elle venait pour arriver dans les délais et espérait juste voir le vélodrome de Roubaix, elle y a finalement joué la gagne, en participant au sprint après une course à rebondissements .

En tête dans le dernier virage, la pistarde (elle a participé aux derniers JO en poursuite par équipe) termine finalement 5e mais n'a aucun regret : "les 30 dernières bornes j’étais à la limite des crampes tout le long, j’essayais de manger, de boire un maximum, j’ai mis tout ce qui me restait pour pas que ça rentre, et après sur le vélodrome c’était sauve qui peut ! J’ai tenté le tout pour le tout mais c’était un petit peu trop tôt. Je pense que j’ai fait une belle course, et je suis contente."

"C'est la course la plus longue de toute ma vie".

Échappée dès le 15e kilomètre, Marion Borras a donc passé la journée à l'avant, ouvrant même parfois la voie dans les secteurs pavés, une tactique décidée dès le départ : "c'est la course la plus longue de toute ma vie, honnêtement je ne m’attendais à rien en partant ce matin, je savais qu’en prenant les devants je me sentirais plus à l’aise car j’appréhendais vraiment les chutes."*

Car Marion Borras et les pavés ce n'est pas évident : "en décembre, lors de mon entretien j’ai dit à mon équipe -je veux pas faire Paris-Roubaix, j’ai trop peur- et eux m’ont dit qu’ils m’y voyaient bien. Derrière je me suis vraiment préparé mentalement, on est venu repérer, donc j’étais plus à l’aise. J’ai essayé de partir décomplexée et de tenter le tout pour le tout." Une tactique payante pour celle qui ne dispute que sa première saison dans le peloton professionnel et qui a ce samedi dompté l'enfer du Nord.