Jeannie Longo "contente pour les filles" après l'annonce du parcours du Tour de France féminin

Elle a longtemps incarné à elle seule le cyclisme féminin et bénéficie encore d'une forte popularité. A 63ans Jeannie Longo s'est, ce jeudi, réjouie du retour, l'été prochain, du Tour de France Féminin. Le parcours de l'épreuve a été dévoilé à Paris, en même temps que celui le Tour masculin.

Entre le 24 et le 31 juillet prochain, 22 équipes de 6 cyclistes disputeront l'épreuve, qui sera aussi diffusée en direct à la télévision. Pour Jeannie Longo, le retour de la compétition est une très bonne chose pour le cyclisme féminin "Je suis contente pour les filles, qu'elles aient une belle épreuve. Ce n'est pas exactement comme le Tour de France que nous avons connu mais ce qui est bien, c'est que ça va être une grande organisation parce qu'évidemment, on fait confiance à la société du Tour pour faire quelque chose de bien. On sait très bien qu'il faut qu'on soit présent sur les diffusions, que le cyclisme féminin soit vu, que les gens puissent apprécier le spectacle, connaître les concurrentes et en même temps, les finances, les sponsors et tous les partenaires seront là ".

"J'ai vécu des choses magnifiques dans les montées de cols, l'arrivée aux Champs Elysées" Jeannie Longo à propos du Tour de France dans les années 80

Victorieuse en 1987,1988 et 1989, Jeannie Longo garde un excellent souvenir de cette Grande Boucle au féminin : " j'ai vécu des choses magnifiques dans les montées de cols, l'arrivée aux Champs Elysées, des moments inoubliables. À elles de faire le spectacle maintenant, et de s'entrainer ! Mais ça, je n'en doute pas."

Le Tour de France féminin partira des Champs Elysées et s'achèvera au sommet de la Planche des Belles Filles dans les Vosges.