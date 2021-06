Jeremy Cabot et Julien Bernard, deux "Dijonnais" au départ du Tour de France

La foule (masquée) au bord des routes, les spectateurs déguisés, les émotions au moment de passer les cols : c’est parti pour la 108e édition de la plus belle course cycliste du monde - qui passera en Bourgogne le 2 juillet avec une arrivée au Creusot. Deux cyclistes dijonnais, licenciés au SCO Dijon, sont sur ce Tour de France 2021 qui s’élance de Brest samedi 26 juin. Un (presque) habitué et un novice : Julien Bernard et Jérémy Cabot. On fait les présentations - et on vous incite à les suivre tout au long de la Grande Boucle !

Jeremy Cabot, grande première !

Le natif de Troyes Jérémy Cabot, dijonnais d’adoption, vainqueur de Paris-Troyes en 2019, va participer au Tour sous le maillot de l’équipe Total Énergies. Celui qui a terminé cinquième des derniers championnats de France sera l’équipier de Pierre Latour, leader de cette équipe.

Il se présente plutôt comme un bon grimpeur, mais ne veut pas se fixer d'objectif trop élevé pour cette première grande course, si ce n'est batailler pour le Prix de la combativité : "C'est très difficile de me projeter, dans l'absolu le rêve c'est une victoire d'étape, mais déjà dans un premier temps essayer d'intégrer quelques échappées, se faire plaisir, être à l'avant".

Julien Bernard, de retour pour une troisième participation

Absent de l’édition 2020 - il avait opté pour le Giro - Julien Bernard participe cet été à son troisième Tour de France, après les éditions 2018 (35e) et 2019 (30e). Lui aussi licencié au SCO Dijon, surnommé Bernardix dans l’originale présentation de l’équipe, il sera chargé d’épauler Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour en 2014.