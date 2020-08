JEU - Gagnez une journée de rêve sur le Tour de France au cœur de l'étape Châtel Guyon - Le Puy Mary

France Bleu Pays d'Auvergne et Orange vous offre votre pack VIP pour vivre de l'intérieur l’étape du Tour de France du vendredi 11 septembre entre Châtel-Guyon et Le Puy Mary. Vous avez jusqu'au mardi 8 septembre à midi pour jouer.

Cette année le Tour de France passe en Auvergne ! Pour fêter l’événement, France Bleu Pays d'Auvergne et Orange, partenaire depuis plus de 20 ans du troisième plus grand événement au monde vous offrent un pack VIP à deux, pour vivre l’étape du Tour de France Châtel-Guyon - Le Puy Mary le vendredi 11 septembre. Un événement unique que vous vivrez au cœur de la course, de l’intérieur.

Comment participer ?

Il vous suffit de répondre aux 2 questions posées dans le formulaire ci-dessous et d'y inscrire vos coordonnées, et de valider votre participation avant le mardi 8 septembre midi. Si vous êtes sélectionné parmi les bonnes réponses, on vous appelle en direct sur France Bleu Pays d’Auvergne le mardi 8 septembre à 18h55. Bonne chance et rendez vous disponible avec la personne de votre choix le vendredi 11 septembre prochain toute la journée. Les deux personnes doivent d’être majeurs.

Une journée exceptionnelle au cœur de la course

Grâce à notre partenaire Orange, vous allez passer une journée vraiment exceptionnelle. Voici ce qui vous attend :

Rendez-vous au Village Départ à 8 h

Accueil par l’équipe staff RP Orange, présentation des pilotes Orange (anciens coureurs professionnels)

Remise d’un masque et de gel hydroalcoolique

Café sur le pavillon Orange, visite du village, accès aux animations et à la restauration du village

Départ de l’étape aux environs de 11h

Suivi de l’étape dans un véhicule officiel Orange «avant-course» (devant les coureurs), conduit par un des pilotes Orange

Déjeuner pique-nique sur le bord de la route

Arrivée de l’étape aux environs de 17h

Suivi de l’arrivée des coureurs au sein de l’espace VIP «Car Tourmalet» avec cocktail

Retour des invités en navette Tour de France au Village Départ

Les gagnants pourront intervenir en direct pendant la retransmission de l'étape sur France Bleu Pays d'Auvergne pour faire part de leur ressenti de la course.

Orange, partenaire du Tour de France depuis plus de 20 ans

Orange est partenaire du Tour de France depuis plus de 20 ans. A ce titre Orange assure aux organisateurs et aux médias des solutions de télécommunication ultra-performantes et sur-mesure pendant toute la durée du Tour de France, afin d’en assurer le bon fonctionnement et la diffusion médiatique à travers le monde. Sur ce Tour 2020, Orange s'associe à Ecosystem, éco-organisme agréé par l’Etat. Durant le Tour, Ecosystem mène une opération de don de 100 mobiles reconditionnés à 35 associations œuvrant sur la précarité, en complément d’une campagne de collecte de mobiles initiée début juillet. Pour sa part, Orange fournira au total 3500 Mobicartes qui seront remises dans les 35 villes étapes du Tour aux associations locales en même temps que les mobiles reconditionnés seront donnés par Ecosystem.