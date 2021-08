Jeux de Tokyo - Cyclisme sur piste : le Tarnais Benjamin Thomas en bronze

Benjamin Thomas et Donavan Grondin.

L'équipe de france de cyclisme ne rentrera pas bredouille des Jeux de Tokyo. Sur piste, lors de l'épreuve de l'américaine, Benjamin Thomas et Donovan Grondin ont décroché la médaille de bronze. Ce sont les Danois qui ont remporté le titre olympique.

Un palmarès géant sur piste pour Thomas

L'Occitanie va donc voir rentrer un sportif avec une médaille autour du cou puisque Benjamin Thomas est natif de Lavaur (Tarn). Aussi à l'aise sur route que sur piste, il a notamment été deux fois champions de France du contre-la-montre en 2019 et 2021. Sur piste, son palmarès grandit un peu plus avec cette médaille olympique après trois titres de champion du monde et cinq titres de champion d'Europe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



