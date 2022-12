Jeux Paralympiques 2024 : la cycliste mayennaise Heïdi Gaugain se dit "confiante" pour sa pré-sélection

Avec le début de l'année 2023, le décompte est lancé pour les sportifs avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Heïdi Gaugain, une paracyliste originaire de Saint-Georges-sur-Erve dans les Coëvrons, s'y prépare déjà. La jeune femme de 18 ans est née sans avant bras gauche et participe aux compétitions sur piste et sur route avec une prothèse**. Elle a réalisé un exploit au mois d'août 2022**, en devenant double championne du monde juniors chez les valides . Ses performances ont d'ailleurs été récompensées par le titre de sportive mayennaise de l'année 2022 . Heïdi Gaugain compte bien poursuivre sur cette voie en 2023, en vue des Jeux Paralympiques 2024.

Objectif : trois épreuves aux Jeux de 2024

La jeune Mayennaise a déjà atteint les minimas pour les Jeux Paralympiques, donc forcément, elle est plutôt sereine dans sa préparation. "La sélection officielle n'est pas sortie, donc tant que la sélection officielle ne sera pas sortie, on ne pourra pas dire que je vais à Paris, mais je suis confiante quant à ma pré-sélection. Et je vais tout faire pour baisser encore ces minima au maximum pour assurer ma place", confie la paracyliste mayennaise qui vit désormais à Bayonne pour s'entraîner au Pôle Espoir de paracyclisme, de la Fédération française handisport.

Heïdi Gaugain vise une sélection sur trois épreuves aux Jeux Paralympiques 2024 : la poursuite individuelle sur piste, le contre la montre et la course en ligne sur route. Pour atteindre cet objectif, elle s'entraîne donc autant sur piste que sur route. "Les deux épreuves restent quand même des épreuves d'endurance. Donc si je suis performante sur la route, je vais réussir à être performante sur la piste également : c'est très complémentaire en tout cas", souligne-t-elle.

Il faut aussi qu'elle arrive à concilier sport et études. Heïdi Gaugain s'entraîne environ 16 heures par semaine et elle vient de commencer un diplôme en gestion des entreprises et des administrations, après avoir obtenu son baccalauréat en juin 2022. "Les Jeux sont ma priorité pour les prochains un an et demi qui arrivent, mais j'arrive quand même à gérer les études grâce à l'IUT qui s'adapte très bien à moi et à mon emploi du temps, qui m'aide et qui m'accompagne et qui veut vraiment ma réussite", affirme-t-elle.

La jeune paracycliste cherche également de nouveaux sponsors pour l'accompagner en vue des Jeux, elle lance donc un appel aux entreprises mayennaises. Un contrat est déjà en train d'être signé et devrait être révélé prochainement.

Compétitions valides et handisport

Pour Paris 2024, Heïdi Gaugain vise une sélection seulement pour les Jeux Paralympiques. Elle l'a démontré en 2022, elle peut concurrencer les coureuses valides et pourrait un jour participer aux Jeux Olympiques. Mais la jeune Mayennaise ne veut pas "se disperser" avant 2024. Elle n'exclut pas, par contre, d'être présente aux JO de Los Angeles en 2028.

La jeune paracyliste poursuit tout de même sa préparation sur les deux fronts : les sélections chez les valides et en handisport. Heïdi Gaugain participe par exemple aux Championnats de France sur piste à Roubaix le 4 janvier 2023 chez les valides. Elle vient également de signer avec une équipe continentale espagnole Bizkaia-Durango. Elle sera la seule paracyliste au sein de cette équipe de coureuses valides. La jeune Mayennaise pourrait ainsi participer au Tour d'Espagne fin août 2023.