Jeux Paralympiques : du bronze pour Alexandre Léauté en contre-la-montre sur route

Après l'or et l'argent, c'est du bronze qu'a décroché Alexandre Léauté, ce mardi 31 août au contre-la-montre sur route, catégorie C2, sur le circuit du mont Fuji. Le licencié du Urt Vélo 64 au Pays Basque ne cachait pas sa déception à l'arrivée : "quand on prend le départ d'une course, c'est jamais pour venir chercher le bronze, c'est toujours pour aller chercher l'or". Il faut dire que le Breton, hémiplégique du côté gauche, est champion du monde en titre et visait la plus haute marche du podium. Une déception avivée par des problèmes techniques : "J'ai joué de malchance, mon plateau de devant a déraillé plusieurs fois. Mais je me cherche pas d'excuses, les deux devant moi étaient plus fort aujourd'hui". Alexandré Leauté est arrivé derrière l'Australien Darren Hicks et le Belge Ewoud Vromant.

Troisième médaille pour Alexandre Léauté

Avant les épreuves sur route autour du mont Fuji cette semaine, Alexandre Léauté a déjà décroché l'or et l'argent, sur le vélodrome d'Izu la semaine dernière. Paradoxalement, c'est peut être ce qui lui a coûté, reconnait-il : "Le fait d'avoir fait plusieurs épreuves sur piste ça m'a pas forcément avantagé, mes concurrents n'en n'ont fait qu'une seule. Je me suis un peu enflammé au départ avec l'évènement de la course, j'ai eu du mal à finir, j'ai fini comme j'ai pu", avant d'ajouter que "je peux quand même me réjouir de cette médaille de bronze".

Alexandre Léauté est pensionnaire du Urt Vélo 64, et les licenciés valides et handicapés du club suivent de près son parcours, quitte à se lever en pleine nuit. pour regarder les épreuves. Le club abrite le pôle espoir du para-cyclisme, mais le jeune coureur d'origine bretonne espère bien intégrer une équipe valide. Avec lui, la France a récolté sa 30° médailles aux Jeux Paralympiques de Tokyo.