Jeux paralympiques : un dernier grand objectif dans l'immense carrière de François Pervis

Après Athènes, Londres et Rio, François Pervis est Tokyo pour une dernière aventure olympique. Depuis un an et demi, le septuple champion du Monde prépare les Jeux paralympiques avec Raphaël Beaugillet. Un cycliste mal-voyant de 31 ans, originaire de Blois. Sur leur tandem, ils forment un véritable duo explique Raphaël Beaugillet : "le plus important, c'est d'être bien synchronisés tous les deux, au moment du départ surtout, au moment de sortir de la 'boîte'. Là, on se met en danseuse sur environ 140 mètres et au moment où François me dit 'hop' on se rassoit. Et ensuite, on pédale au maximum l'un et l'autre."

Ces derniers mois, le binôme a progressé. Son meilleur chrono, 1 minute et 1 seconde sur le Kilomètre. Un temps qui pourrait permettre au duo de décrocher une médaille. François Pervis veut réussir le dernier grand rendez-vous de sa carrière : "j'y crois fort depuis le début, je suis très confiant sur les qualités de notre binôme. On a bien progressé. On a régulièrement battu nos chronos à l'entraînement donc c'est bon signe. C'est vraiment gratifiant et réjouissant. On sait qu'il peut y avoir des aléas mais on vise la médaille et nous sommes confiants."

Après sa médaille de bronze à Rio (2016), une médaille à Tokyo permettrait à François Pervis (36 ans) de rentrer dans l'histoire du sport en devenant seulement le troisième athlète à faire ce doublé assez incroyable : Jeux olympiques / Jeux paralympiques.