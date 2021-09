Tokyo Jeux Paralympiques : une quatrième médaille pour Alexandre Léauté

Quatrième médaille en quatre courses pour Alexandre Léauté, cette fois-ci dans la course en ligne. Sous la pluie, il a été le plus rapide des poursuivants. Le Breton pensionnaire du club basque Urt Vélo 64 est un atout majeur du para-cyclisme français.

Il a à peine 20 ans, et il a déjà marqué de son sceau les Jeux paralympiques 2020-2021 de Tokyo. En quatre courses, Alexandre Léauté est monté quatre fois sur le podium. Cette nuit du 2 septembre, pour sa dernière course, la course en ligne (catégorie C1-C3) sur le circuit de Fuji il a remporté le bronze. Il reconnait à l'arrivée que "c'était très très compliqué, déjà je suis pas fan de la météo quand il pleut beaucoup comme ça. J'avais le couteau entre les dents aujourd'hui, j'avais vraiment envie de bien faire".

Le couteau entre les dents

Alexandre Léauté a été le plus rapide des poursuivants au bout de 789 kilomètres parcourus sous une pluie torrentielle, lui-même surpris de sa performance : "c'est vraiment incroyable. Les virages étaient dangereux avec les lignes blanches, il fallait faire très attention et rester sur le velo, et c'est ce que j'ai su faire donc je suis très content". Et l'arrivée était du même acabit : "Sur ce sprint, je pense que je me suis jamais mis aussi minable, j'avais des crampes aux 500m, à plusieurs reprises j'ai failli péter, dans la dernière bosse c'était vraiment très compliqué, j'étais vraiment à la limite".

Alexandre Léauté : "j'avais le couteau entre les dents ce matin" Copier

Paris 2024

Au début des Jeux, le 26 août, Alexandre Léauté hémiplégique côté droit, avait obtenu la première médaile de la délégation française, sur le vélodrome d'Izu, puis l'argent le lendemain dans le contre-la-montre. Cette semaine, le cycliste licencié au Urt Vélo 64 s'attaquait aux épreuves sur route, où il a obtenu deux fois le bronze. Et il se projette déjà sur Paris 2024 : "à 20 ans faire 4 médailles, c'est juste fantastique. j'espère être à paris 2024, il y aura ma famille, mes proches, je serai attendu et j'ai hâte".