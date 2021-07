JO 2021 : pas de médaille pour Joris Daudet en BMX à Tokyo

Joris Daudet n'en n'a pas fini avec sa malédiction des Jeux olympiques. Il est tombé en finale du BMX à Tokyo ce vendredi 30 juillet 2021. Et reste bredouille dans sa quête d'une médaille aux Jeux.

"Difficile à expliquer"

Ils étaient 3 Français en finale. Alors que Sylvain André (finalement 4ème) et Romain Mahieu (6ème) ont été tout de suite piégés, Joris Daudet a abordé le final en troisième position. "La médaille était à la clé et je chute dans le dernier virage. Je n'ai rien senti venir, j'ai glissé d'un coup, c'est difficile à expliquer". À Londres-2012 et Rio-2016, il s'était arrêté en demi et en quart de finale, également victime de chutes.

Sera-t-il à Paris en 2024 ? "J'ai 30 ans, je ne peux pas dire encore si oui ou non j'y serai", a-t-il dit prudemment juste après son échec.

Joris Daudet est né à Saintes, en Charente-Maritime et il est licencié en Gironde, au Stade Bordelais. Il s'est cependant installé en Californie depuis 2013. Pour se préparer pour ces JO, il avait déménagé en Floride il y a trois mois pour s'entraîner dans des conditions climatiques qui ressemblent à celles du Japon.