JO de Tokyo : les proches de Jordan Sarrou à fond derrière le cycliste altiligérien pour sa course ce lundi

Le cycliste originaire de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), Jordan Sarrou, dispute sa première course ce lundi matin aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sa famille et ses fans vont suivre la course à distance, avec l'espoir de voir le champion du monde de VTT sur le podium !

Jordan Sarrou va t-il ramener la médaille (d'or) à la maison ?! Ce lundi matin, le cycliste, originaire de Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire, fait son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo. La course en VTT cross country débute à huit heures, heure française. L'altiligérien, champion du monde de VTT en 2020, espère bien décrocher sa première médaille olympique ce lundi.

Un palmarès qui donne confiance à la famille Sarrou

"Je suis confiant !" lâche Jean-Louis Sarrou, le père de Jordan, qui est le premier et le plus grand fan de son fils. "Depuis des années, Jordan persévère, évolue et chaque année il arrive à trouver le petit truc pour progresser" poursuit son père. Jordan Sarrou, a été sacré champion du monde de VTT en 2020, "le Graal des titres" pour la famille du cycliste altiligérien, qui cumule un total neuf médailles aux mondiaux de VTT. Jean-Louis Sarrou ne cache pas l'estime qu'il a pour son fils : "de le savoir aujourd'hui aux JO de Tokyo, on est très très fier !"

Tous derrière Jordan Sarrou à Monistrol-sur-Loire

Même si les parents de Jordan restent très frustrés de ne pas être aux côtés de leur fils à Tokyo, ils ne se démontent pas et soutiendront Jordan ce lundi matin. Sa famille, mais aussi ses fans, son club de vélo, des voisins, des habitants et des élus de Monistrol-sur-Loire vont se retrouver à la brasserie Le Manago pour suivre la course en direct, qui débute à huit heures.