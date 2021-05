JO de Tokyo - VTT : "un rêve de petite fille" qui se réalise pour Loana Lecomte

La Haut-Savoyarde Loana Lecomte participera cet été au Japon à ces premiers Jeux Olympiques. À 21 ans, la nouvelle pépite française du VTT savoure sa sélection et espère aussi briller aux Gets (Haute-Savoie) début juillet lors de l’étape de Coupe du monde.

Après ses deux victoires en Coupe du monde de VTT à Albstadt (Allemagne) et Nove Mesto (République Tchèque) cette saison, un passage par chez elle du côté d’Aviernoz pour se ressourcer, la voilà désormais en route pour Tokyo. Mercredi soir, la Fédération française de cyclisme a officiellement annoncé la sélection de Loana Lecomte pour les prochains Jeux Olympiques. "C’est un rêve de petite fille, explique la Haut-Savoyarde. Je suis fière de faire partie de cette sélection. J'ai hâte de vivre mes premiers Jeux Olympiques au sein d'une belle équipe de France."

Les Gets avant les JO

À 21 ans, Loana Lecomte est la nouvelle étoile du VTT français. Championne du Monde espoirs 2020, elle est actuellement en tête de la Coupe du monde de cross-country devant Pauline Ferrand-Prévot . "C’est clair qu’après mes deux victoires cette saison, je n’irai pas à Tokyo juste pour prendre le départ mais pour faire la meilleure performance possible." Le 27 juillet prochain, elle visera une médaille olympique. Et pour se préparer, elle compte notamment sur l’étape de Coupe du monde des Gets (02-03-04 juillet). "J’ai aussi envie d’être en forme pour ce rendez-vous parce qu’une étape à la maison, ce n’est pas tous les jours."

Les JO c'est un objectif atteint et je suis vraiment très heureuse" - Loana Lecomte

Du ski au VTT

Si Loana Lecomte a été formée à Annecy Cyclisme Compétition, c’est avec son grand-père sur les pentes des Carroz d’Arâches qu’elle a découvert le VTT. "Petite je faisais du ski et mes parents m’ont inscrite au club des Carroz pour que je puisse faire un sport l’été, raconte-t-elle. Mon papi faisait du vélo de route et il m’a beaucoup soutenue." Durant plusieurs années, elle hésitera entre le ski l’hiver et le vélo tout-terrain l’été. "En seconde, j’ai dû faire un choix difficile mais je pense qu’inconsciemment je savais que je voulais faire du VTT."