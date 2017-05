Joli rapproché du Franc-Comtois Thibaut Pinot pour le podium du Giro

Le cycliste haut-saônois signe une belle 3e place lors de la deuxième grosse étape de montagne du Tour d'Italie dans les Alpes, ce jeudi. Thibaut Pinot termine avec 1'02" d'avance sur le trio de tête du classement général. Il reste 4e mais revient à 24" du podium à trois jours de l'arrivée du Giro.

48h après avoir été éjecté du podium du Giro 2017, mardi à l'issue de la 16e étape - l'étape reine de montagne dans les Alpes - Thibaut Pinot a superbement réagi, ce jeudi, lors de la 18e étape du Tour d’Italie, à Ortisei / St-Ulrich.

Le Top 10 de cette incroyable étape, avec la 3e place et la superbe opération au général de @ThibautPinot ! 💪 #Giro100 pic.twitter.com/kgkxpuTmVF — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) May 25, 2017

Au terme des 137 km du jour, jalonnés de cinq cols dans les Dolomites, le Franc-Comtois a pris la 3e place à 8’’ du vainqueur : l’Américain TJ Van Garderen. Mais surtout, Thibaut Pinot - qui avait suivi les autres cadors, tant bien que mal - a finalement refait plus d’une minute de son retard sur les trois premiers du classement général, en attaquant dans les quatre derniers kilomètres de l'ascension finale ! 1’02’’ précisément sur Tom Dumoulin, Nairo Quintana et Vincenzo Nibali, respectivement 9e, 10e et 11e de l’étape.

Thibaut Pinot revient à 24" du podium du Giro avant les trois dernières étapes encore difficiles en perspective

Au général, @ThibautPinot reste à la 4e place, mais revient à 1'36 de Dumoulin, et surtout à 24" de Nibali et 1'05 de Quintana ! 👌 #Giro100 pic.twitter.com/dcVCx8KlgA — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) May 25, 2017

Au classement général, le Haut-Saônois reste 4e, mais revient à 24’’ du podium – son objectif annoncé avant le départ du Giro – et de la 3e place toujours occupée par l’Italien Nibali. Thibaut Pinot ne compte également plus qu’1’05’’ de retard sur le Colombien Quintana (2e) et 1’36’’ sur le Hollandais Dumoulin et son maillot rose de leader.

🎙️ @ThibautPinot : "Je vais me battre, Dumoulin est très fort, mais le podium c'est mon objectif" #Giro100 pic.twitter.com/gajrtRgMem — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) May 25, 2017

Il reste encore deux étapes de montagne, ce vendredi et ce samedi, sur le 100e Giro avant le contre-la-montre final – et sans doute décisif – de dimanche entre Monza et Milan (29 km).