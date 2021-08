Joris Delbove du SCO Dijon dans le top 10 du Tour de l'avenir

La très belle performance de Joris Delbove, licencié au SCO Dijon, sur l'édition 2021 du Tour de l'avenir - l'équivalent du Tour de France cycliste pour les moins de 23 ans. Alors que la course s'est terminée dimanche 22 août 2021, le coureur de 21 ans a terminé 10e du classement général, deuxième meilleure place pour un français. À la veille de la dernière étape, avec son maillot de la Bourgogne-Franche-Comté sur les épaules, il était même monté jusqu'à la 8e place. "Dans les étapes vallonnées et de moyenne montagne, on risque de le voir, ça va être une carte importante pour la sélection", prédisait sur France Bleu Bourgogne le manager général du SCO Dijon, Denis Repérant, avant le début du Tour. Bien vu !

