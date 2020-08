Une petite seconde. C'est ce qui sépare, après la quatrième étape du Tour Poitou-Charentes cycliste le nouveau leader le Tchèque Josef Cerny et Arnaud Démare désormais deuxième. L'étape finale de ce dimanche à Poitiers s'annonce décisive.

Josef Cerny gagne le contre-la montre du Tour Poitou-Charentes cycliste et devient leader de la course

Josef Cerny a remporté le contre-la-montre du Tour cycliste Poitou-Charentes ce samedi après-midi. 22.5 km entre le Futuroscope et Jaunay-Marigny. Il s'est surtout emparé du maillot blanc de leader jusque là sur les épaules du Français Arnaud Démare (troisième à 21 secondes du Tchèque). Certes pour seulement une petite seconde mais le contre-la-montre c'est souvent le juge de paix du TPC et celui qui le gagne finit souvent par gagner la course.

Autant dire que l'épreuve finale de ce dimanche, 165 kilomètres en Thénezay et Poitiers, sera décisive et disputée. Et attention aux coureurs classés juste derrière. Les 10 premiers du classement général se tiennent en une minute.