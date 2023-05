Jouez pour gagner la collection officielle Panini du Tour de France 2023

Comme le veut la tradition, la 5ème édition de ce guide regroupe tout ce qu’il faut savoir pour être incollable sur cette 110ème édition.

360 stickers, dont 72 argentés et brillants avec les 22 équipes, stickers sur lesquels on retrouve toutes les informations essentielles (pour chacun une véritable fiche d'identité) : débuts en professionnel, nombre d’étapes remportées, kilomètres parcourus en 2022, spécialités…

10 pages dédiées au Tour de France Femmes Zwift, dirigé par Marion Rousse, qui se déroulera du 23 juillet au 30 juillet, avec toutes les informations essentielles et les stickers des coureuses les plus attendues de chaque équipe engagée

Cette année Panini revient sur les grands coureurs ayant marqué l'histoire par leur sacre et participent au Tour cette année. Parmi les 176 coureurs, on retrouve 5 champions ayant déjà gagné l'épreuve : Christopher Froome avec 4 titres, Geraint Thomas, Egan Bernal, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, sacré l’année dernière. Ainsi qu'Annemiek Van Vleuten qui a remporté la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift.

Enfin, dès la fin du Tour, les collectionneurs pourront commander un set de 26 stickers sur www.panini.fr contenant les 21 vainqueurs des étapes ainsi que les lauréats des quatre maillots distinctifs et la lauréate du 1er Tour de France Femmes avec Zwift, afin de terminer leur album 2023.