Jour J moins 100 : Albi lance le décompte et fête déjà le prochain Tour de France

Tour de France : J-100, le compte à rebours avant le début de la course est lancé. Et la ville d'Albi promet une multitude d'animations d'ici au 15 juillet.

Albi, France

Le compte à rebours a commencé avant le départ de l'édition 2019 du Tour de France. Et à 100 jours du départ de la course Albi était à la fête ce jeudi 27 mars. Pour marquer l'événement, pendant quelques minutes, à 11h, une arche a été installée place du Vigan, sur la ligne d'arrivée de la dixième étape entre Saint-Flour et Albi le 15 juillet prochain. Installée également au Vigan, un compteur pour aider les Albigeois à patienter.

La maire d'Albi Stéphanie Guiraud-Chaumeil a actionné le décompte. © Radio France - SM

Des dizaines d'animations sont prévues pendant ces trois mois. Cela commence notamment par la dictée du Tour de France lue ce vendredi dans les écoles par le champion cycliste tarnais Lilian Calmejane. La maire d'Albi explique même que les programmes des festivités est difficile à boucler "tant les propositions sont nombreuses".

Les jeunes du Albi vélo Sport ont joué le jeu du "faux peloton". © Radio France - SM