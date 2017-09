Dopage - Jugement attendu ce mardi matin pour 11 prévenus dont Bernard Sainz

C'est ce mardi que le tribunal correctionnel de Caen doit rendre son jugement dans l'affaire de dopage dans le cyclisme amateur normand. Lors du procès en juillet, la procureure a requis des peines allant de 4 mois de prison avec sursis à 6 mois ferme. Bernard Sainz fait parti des 11 prévenus.

Les 11 prévenus sont poursuivis pour acquisitions, importation, détention, cession ou aide à l'utilisation de produits dopants. Parmi les produits se trouvaient notamment de l'EPO, des corticoïdes et de l'hormone de croissance. L'affaire avait fait grand bruit en 2010.

Entre les cyclistes et les fournisseurs présumés, ce sont ces derniers qui encourent les peines les plus lourdes. Et c'est le naturopathe Bernard Sainz, à la réputation sulfureuse qui a écopé de la plus lourde réquisition : 6 mois ferme et 20.000 euros d'amende. C'est également le seul des 11 prévenus à avoir nié toute implication lors de l'audience en juillet dernier.