Touché à la clavicule, Julian Alaphilippe abandonne le Tour d'Espagne cycliste après une lourde chute

Julian Alaphilippe a abandonné ce mercredi le Tour d'Espagne cycliste après une lourde chute dans un virage, pendant la 11e étape. Souffrant de la clavicule droite, il a été transporté à l'hôpital le plus proche. Inquiétude dans le clan français à un mois du championnat du monde en Australie.

Est-ce l'épilogue d'une saison galère, déjà marquée par une longue absence suite à une chute dans la classique Liège-Bastogne-Liège en avril et une longue absence ? Julian Alaphilippe a abandonné ce mercredi dans le Tour d'Espagne lors de la 11e étape entre Alhama de Murcia et Nijar en Andalousie à la suite d'une chute. Il a été touché à la clavicule droite. Il a été emmené sur une civière vers l'hôpital le plus proche.

Pour l'heure, aucune indication n'a été apporté par son équipe ni par l'organisation sur la nature de la blessure du double champion du monde français, lui qui doit défendre son titre dans moins d'un mois en Australie. Sa chute est intervenue dans un virage alors qu'il se trouvait dans le peloton, à 64 kilomètres de l'arrivée.

Une saison 2022 noire pour Julian Alaphilippe

Auréolé d'un deuxième titre de champion du monde, Julian Alaphilippe a vu sa saison plombée suite à une très lourde chute dans la classique Liège-Bastogne-Liège en avril. Il avait du renoncer à participer au Tour de France avec son équipe, la Quick-Step.

Il avait ensuite été testé positif au Covid fin juillet au Tour de Wallonie, ressentant "un peu de fatigue" au moment de se préparer pour la boucle espagnole.

"Quand je vois depuis le début de saison, les sensations de merde que j'ai eues, là je suis content de pouvoir faire du bon boulot dans la Vuelta. Ça va de mieux en mieux", avait-il assuré dimanche après la 9e étape. IL s'était mué en équipier pour Remco Evenepoel, porteur du maillot rouge de leader.