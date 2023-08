Julian Alaphilippe abandonne pendant les championnats du monde de cyclisme

Julian Alaphilippe et son maillot de champion du monde

Il n'y aura pas un troisième titre de champion du monde pour Julian Alaphilippe. Ce dimanche, sur les routes d'Écosse, le cycliste originaire du Berry a fini par abandonner à un peu moins de 80 km de l'arrivée. Il n'était pas la carte maîtresse de l'équipe de France et il s'est sacrifié pour tenter d'aider le leader des Bleus, Christophe Laporte, en perdition après un problème mécanique et relégué à plus de deux minutes du peloton. Alaphilippe a tout fait pour aider Laporte, en vain. Une manœuvre qui a condamné ses chances de jouer la victoire.

Sacré champion du monde en 2020 et 2021 , Alaphilippe n'a plus réussi depuis à faire des performances vraiment convaincantes. Cette déception sur ces Mondiaux de cyclisme achève une saison 2023 marquée par des chutes et presque aucune victoire.