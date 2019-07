Julian Alaphilippe participe au critérium de la Ronde à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

Julian Alaphilippe, porteur du maillot jaune pendant 14 jours sur le Tour de France, sera présent à la Ronde d'Aix ce dimanche, a confirmé à France Bleu Provence l'Amicale vélo club aixois (AVC). Le coureur avait pourtant affirmé qu'il ne ferait pas de critérium, mais les organisateurs, en négociation avec lui durant ce mois de juillet, ont réussi à le convaincre.

Une course organisée comme un tournoi

Julian Alaphilippe avait participé l'an dernier à la Ronde d'Aix. Une course qui ressemble à un tournoi avec huit coureurs qui prennent le départ pour une course de 10 minutes. Les quatre premiers se qualifient jusqu'à la finale. "Ce n'est pas un critérium classique. Le format est différent. C'est comme un tournoi. Julian pourra souffler et prendre du temps avec le public" ont expliqué les organisateurs qui espèrent accueillir bien plus que les 2.000 personnes de l'an dernier.