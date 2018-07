Dun-le-Palestel, France

Il a gagné deux étapes sur le Tour de France et remporté le maillot à pois de meilleur grimpeur. Julian Alaphilippe pourrait prendre le départ de la nocturne cycliste de Dun-le-Palestel, le 11 août prochain. Comme chaque année, les organisateurs travaillent pour faire venir des têtes d'affiches nationales. Ils ont déjà convaincu le champion de France sur route Anthony Roux, Pierre Rolland, ou encore Sylvain Chavanel, qui vient de boucler son 18e Tour de France.

On travaille énormément pour obtenir sa signature" - Jean-Marie Baraille, président du comité d'organisation de la nocturne

Faire venir le Montluçonnais Julian Alaphilippe, c'est un rêve pour Jean-Marie Baraille, le président du comité d’organisation. "_C'est notre voisin, et se passer de lui serait vraiment dommage_, donc moi je fais tout ce que je peux et mon équipe autour aussi pour qu’on y arrive et qu'on puisse faire plaisir à tous nos supporters"explique-t-il. "Pour l'instant il y a un petit blocage dans les négociations avec son agent mais on espère quand même qu'on pourra avoir les faveurs de Julian Alaphilippe, on espère" !