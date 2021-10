Julian Alaphilippe dispute sa dernière course de la saison sur le Tour de Lombardie

Julian Alaphilippe les bras levés et tout sourire à l'arrivée du Tour de Lombardie ? On espère !!

Une dernière journée harassante en vue avant des vacances bien méritées. Pour son ultime course de la saison 2021, Julian Alaphilippe s'attaque à un programme de costaud. Le Tour de Lombardie et ses 239 kilomètres à pédaler avec six cols à grimper. Le cycliste berrichon aimerait bien inscrire à son palmarès ce Monument du cyclisme. En 2017, le natif de Saint-Amand-Montrond avait terminé à la deuxième place, son meilleur classement jusque-là.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les routes sinueuses entre Côme et Bergame, Julian Alaphilippe sera forcément surveillé de près par l'ensemble du peloton. Maillot arc-en-ciel sur les épaules, le récent double champion du monde de cyclisme fait partie des favoris pour la victoire finale.